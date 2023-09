Klaudia Halejcio wije się w bikini podczas KOLEJNYCH wakacji. Fani: "Brzuch BOMBA" (FOTO)

fghjj 40 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Ja nie wiem po co się tak zachwycją tymi widokami egzotycznymi. Przecież to jest ekstremalnie nudne. I co ja bym tam robił? Patrzał się w siną dal jak dureń? Za zachód słońca kiedy to samo zobaczę u nas nad morzem? Bez sensu.