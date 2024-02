Klaudia Halejcio zaszalała. Pokazała, co stanęło w salonie w willi wartej 9 milionów złotych (FOTO)

Zobacz także: Klaudia Halejcio tłumaczy się z kontrowersyjnego Tiktoka. Co na to mama jej pasierbicy?

Klaudia Halejcio urządziła w swojej willi "park rozrywki"

W pokoju dziennym stanął gigantyczny dmuchany zamek, który wyposażony był w przestrzeń do skakania z kulkami oraz zjeżdżalnię. Dmuchaniec zdecydowanie nie należał do najmniejszych, na zdjęciu przedstawiającym zarówno zamek, jak i Oskara, można zauważyć, że był on znacznie wyższy od mężczyzny. Dziewczynki, gdy zobaczyły, co zorganizowała Klaudia, natychmiast wskoczyły do zamku i udawały, że zabawkowymi smartfonami nagrywają swoją zabawę. "Instagramerki" podpisała rozbawiona Halejcio.