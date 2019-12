Klaudia Halejcio ZREZYGNOWAŁA ze świątecznych prezentów: "Przygotowaliśmy paczki dla potrzebujących"

Aktorka przyznała, że święta są dla niej wyjątkowym czasem, który stara się spędzać w różnorodny sposób. W przeszłości Halejcio zaprosiła rodzinę na wigilijną kolację do swojego mieszkania. Dzięki temu mogła przekonać się, ile pracy wymaga przygotowanie posiłków dla bliskich. W tym razem wybiera się do siostry, by razem z nią i jej dziećmi wspólne celebrować Boże Narodzenie. Klaudia Halejcio tłumaczy, że zarówno ona, jak i jej najbliżsi co roku przygotowują podarunki dla potrzebujących, w ten sposób dzieląc się tym, co mają z innymi.