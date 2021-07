Klaudia z "Warsaw Shore" wyznaje, że POBIŁ JĄ PARTNER! "Mam dość ukrywania tego, co było za drzwiami"

Gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Facet ja pobił a ona pokazuje fotki w necie, zamiast iść na obdukcje i policję. Za to straszy sądem ale jak tu sąd pomoże, jeśli ona nawet obdukcji nie robi?? Do tego gołe fotki kolesia o którym pisze, że narkoman. To co, wiedziała, że narkoman, wiedziała, że bil już swoją żonę ale spala z nim w jednym wyrku, póki miała ładne fotki na insta??? Nie bardzo rozumiem poczynania tej kobiety.