Klaudiusz Sevković z "Big Brothera" pokazał dorosłego syna! Podobny do taty? (FOTO)

Pamietam jak 20 lat temu pracowałam jako hostessa na imprezie ,gdzie on i Gulczas byli „gwiazdami” .Cały czas się do mnie przystawiał i składał niemoralne propozycje.Gulczas za to uderzył jednego z gości na imprezie ,bo coś mu się nie spodobało.Klaudiusz zdobył potem mój numer telefonu od innej dziewczyny z mojej agencji i wysyłał mi smsy w środku nocy, miał wtedy żonę i rodzinę.Tacy to właśnie nasi celebryci.