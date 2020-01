Kobe Bryant miał z żoną specjalną umowę. "Nigdy nie latali razem helikopterem"

Lolek 1 godz. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Jedyni co maja rozum nie to co Smolensk zapakowac caly Razd i najwazniejszych ludzi w Panstwie wojskowi, profezorzy itd do jednego starego kutra zwanym samolotem i vio na lotnisko ktore w rzeczywistosci okazalo sie nie jest lotniskiem heh LUDZIE NIE LATAJCIE 1 SAMOLOTEM calymi rodzinami lepiej sie podzielic