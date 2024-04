Kobieta, którą Sylwester Wardęga dotykał po biuście, przerwała milczenie. "Nie było żadnej zgody!"

Podlach 30 min. temu zgłoś do moderacji 7 33 Odpowiedz

Bo kiedyś te 15 czy 20 lat temu było lepiej, dużo lepiej i spokojniej. Nikomu nie przyszło do głowy pozywać takiego Sylwestra za takie coś, bo ludzie wyśmiali by za robienie afery z błahego żartu. Dziś niestety przyszła moda na pranie mózgów, MeeTo, nazywanie minetki podczas snu gwałtem i inne urojenia sfrustrowanych feministek których nikt nie chce to se kobita przypomniała, że 11-12 lat temu Sylwester ją niby molestował, a wtedy jakoś nie protestowała. Poprawnośç polityczna to zaraza. W latach 90-tych z chłopakami w szkole niejednokrotnie wchodziliśmy do szatni dziewczynom, ściagaliśmy im siłą dla jaj staniki i nikt nie nazywał tego molestowaniem, one same się potem śmiały i organizowały ewentualnie zemstę wkładając cegły do plecaków. Wyrasta nam niestety pokolenie płatków śniegu