"Kobieta sukcesu" Klaudia El Dursi prezentuje wyćwiczone pozy przed studiem "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Monika 16 min. temu zgłoś do moderacji 15 5 Odpowiedz

Ale tak szczerze widziałam z nią jakiś wywiad na TVNie już jakiś czas temu, to jest całkiem fajna i mądra dziewczyna trochę przeszła w życiu, cała historia z ojcem nieciekawa do tego była wyśmiewana w szkole z powodu koloru skóry, bardzo szybko została mamą-no ma takie solidne doświadczenia życiowe. Owszem zgodzę się ze jest sztywna przed kamerą, ale mimo to kamera ja kocha naprawdę świetnie wygląda i myślę że z czasem nabierze większej wprawy tego jej życzę. Ja wiem ze u nas nie lubi się ładnych i bogatych i stąd ten hejt. Niezasłużony.