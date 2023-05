Kobieta z mieczem była gwiazdą koronacji Karola III. Kim jest Penny Mordaunt?

W sobotę oczy całego świata zwrócone były w kierunku Opactwa Westminsterskiego, gdzie król Karol III oficjalnie został koronowany na nowego monarchę. Nie jest tajemnicą, że brytyjski dwór od wielu miesięcy przygotowywał się do podniosłej ceremonii - każdy z sześciu etapów koronacji dopracowany był w najdrobniejszym szczególe, a niektórym z obecnych gości (niestety, nie księciu Harry'emu) przypadły specjalne zadania. Książę William złożył na przykład królowi przysięgę wierności, książę George był zaś jednym z paziów dziadka i pomagał nieść jego szaty przy wyjściu z londyńskiej świątyni. Uwagę mediów bez wątpienia zwróciła także niosąca okazały miecz blondwłosa kobieta, którą często pokazywały widzom telewizyjne kamery, transmitujące uroczystość.

Niosła miecz na koronacji króla Karola III. Kim jest Penny Mordaunt?

Mowa tu o niejakiej Penny Mordaunt, która, choć jest świetnie znana obywatelom Wielkiej Brytanii, w Polsce najpewniej nie cieszy się podobną popularnością. Mordaunt to brytyjska polityk będąca przedstawicielką tamtejszej Partii Konserwatywnej. Kobieta na co dzień pełni funkcję przewodniczącej Izby Gmin, na koronacji pojawiła się jednak w związku z inną pełnioną rolą. Mordaunt we wrześniu ubiegłego roku objęła bowiem funkcję Lorda Przewodniczącego Tajnej Rady - organu doradzającego brytyjskiemu władcy. W związku ze wspomnianym tytułem kobiecie podczas koronacji powierzono wyjątkową rolę.