KOCHLIWY Scott Disick przyłapany na randce z NOWĄ DZIEWCZYNĄ! (ZDJĘCIA)

Losy rodziny Kardashianów od lat niezmienne wzbudzają zainteresowanie mediów. Trudno się dziwić, członkowie klanu sami dostarczają tabloidom sensacyjnych materiałów, regularnie sprzedając swoją prywatność w rodzinnym reality show. Chociaż niedawno sławne siostry i ich przedsiębiorcza matka ogłosiły koniec emisji Keeping up with the Kardashians, jak na razie nic nie zapowiada, by w najbliższym czasie celebryci mieli zniknąć z pierwszych stron gazet.