Kocia kawiarnia tłumaczy się z WYPROSZENIA Joanny Opozdy: "To w trosce o dobro zwierząt!" (WIDEO)

ech 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Przyznam, że coraz częściej wydaje mi się, że Opozda robi coraz cześciej robi akcje cos z niczego co nie jest warte. To chyba jednak trudna osoba a Antek moze lekkoduch owszem ale to prosty, nieskompikowany chlopak nie pasuje do obslugiwania pięknej księzniczki. Dobrze ze się rozstali tylko dziecka szkoda bo i tak by to się rozwalilo.