Kojarzycie "Gry małżeńskie"? My niestety tak. Ni to program randkowy, ni to reality show, ale na pewno telewizyjne złoto

Telewizja od lat pełni bardzo ważną rolę. Ma informować, edukować, krzewić kulturę, a przede wszystkim uczulać społeczeństwo na codzienne problemy, zwiększając naszą świadomość. Nie no, wkręcamy Was - chodzi oczywiście o tanią rozrywkę, do której można się odmóżdżyć po całym dniu w pracy. Nie zwlekajmy więc i zagłębmy się w fascynujący świat "Gier małżeńskich". Gotowi?

"Gry małżeńskie" w natarciu: aspirujący celebryci, grzebanie po szafkach i "miękka zdrada"

Trudno w sumie jednoznacznie określić, czym "Gry małżeńskie" są. Ni to program randkowy, ni to reality show - chyba coś pomiędzy, ale z solidną dawką krindżu. No więc jest singielka i trzech uczestników, z których dwóch jest w związku. Cel jest prosty: ci udający mają ją nabrać, żeby zgarnąć kasę, a ona ma szukać poszlak, grzebiąc im w rzeczach i wypytując o boleśnie oczywiste rzeczy. Panowie są zresztą skłonni pójść naprawdę daleko - i to na oczach drugich połówek, które doglądają ich poczynań w odosobnieniu. Prawda, że uroczo?

Jeśli zastanawiacie się, kto dobrowolnie dałby sobie zrobić coś takiego i to jeszcze przed kamerami, to odpowiadamy - głównie gwiazdy paradokumentów, domorośli celebryci i osoby, które ewidentnie marzą o byciu influencerami. Niech wskazówką będzie to, że w jednym z ostatnich odcinków wystąpiła legendarna w pewnych kręgach Jessica z "Rolnik szuka żony". W TVP się nie udało, w "Magii nagości" też dziwnym trafem nie spotkała miłości życia, no to może tutaj?

Otóż nie, bo do "Gier małżeńskich" zgłosiła się już z partnerem, a więc zostali tymi wkręcającymi. Jej partner dwoił się i troił, brnął w kłamstwa do upadłego, ale zdradziły go erotyczne gadżety i porzucone w szafie damskie kozaki. No cóż, nie pykło. Swoją drogą, wcześniej Jessica wyznała, że ukochanego poznała pewnego dnia w kawiarni. I jak tu nie wierzyć w harlekiny?

No, taka lala. Może jest ładna, ale ja ogólnie jestem najładniejsza - mówiła Jessica z nutką humorku. Gdy w pokoju obok zaczął się flirt, stwierdziła: Mi to nie przeszkadza, Marek może śmiało ją dotykać, całować, także nie ma problemu.

Ciekawe podejście do związku, ale jeśli twój partner udaje singla, to na "miękką zdradę" trzeba być przecież gotowym. W roli wypadł jednak kiepsko, bo trzy tysiące złotych powędrowało na konto singielki i jej wybranka, oczywiście do podziału. Tak, tyle wynosi nagroda w programie. A jak się nie podoba, to trzeba było szorować do "Love Island" albo "Hotelu Paradise".

Nie tylko Jessica z "Rolnika". "Gry małżeńskie" miały więcej "gwiazd"

Wiemy, co Wam chodzi po głowie: czy to wszystko jest na serio? Niech każdy sam rozważy "za" i "przeciw", ale chyba znacie odpowiedź. Odcinki wyglądają zresztą bardzo podobnie, więc jeśli macie ponad sto do nadrobienia, to wystarczy Wam jeden, bo i tak nic nie tracicie. No, może poza kilkoma, ale nie ze względu na "fabułę", tylko osobowości tak barwne, że aż dają po oczach.

Jedną z nich jest na pewno Sandra S. Znacie "Big klamoty"? Nie musicie odpowiadać. Ona też miała przyjemność wystąpić w polsatowskim majstersztyku, ale już nie jako skitrana w pokoju obserwatorka, ale jako singielka i gwiazda odcinka. Już na starcie było macanie po biuście przez absztyfikanta w koszulce z napisem "albo grubo, albo wcale", więc nie musimy tłumaczyć, z jakim poziomem mamy do czynienia.

Nie no, wiesz, taka lasia podziarana, z c*ckami, takie włosy wiesz, takie afro... No mój ideał, nie? - powiedział jej od razu uczestnik prosto w twarz. Wiesz, ja lubię duże zderzaki, nie?

W innych odcinkach pojawili się m.in. Małgorzata Godlewska czy Bill z "Love Never Lies", ale to i tak dopiero początek, bo przewinęło się tam pełno insta-modelek, uczestników równie ambitnych programów czy nawet artystów disco polo. Jeszcze ciekawszym przykładem była niejaka Milena, która ustawiła poprzeczkę tak wysoko, że nikt nie jest w stanie jej przebić do dziś. W każdym razie kamera ją kocha, a my w sumie trochę nie mamy wyboru.

No jestem pozytywnie zakręconą wariatką. Uwielbiam zwierzęta, uwielbiam eksperymentować w łóżku. Mam w sobie ogień, jestem demonem seksu. (...) Właśnie zbieram na c*cki i na d*pę. Usta im większe, tym lepsze oczywiście. Jeszcze zamierzam sobie bardziej je powiększyć.

Zapytacie: czy ktoś w ogóle kiedykolwiek znalazł tam miłość? Mamy niejasne wrażenie, że odpowiedź znów nasuwa się sama, ale w sumie czy to takie ważne? Łatwe pięć minut w mediach to i tak niezła opcja - wystarczy się trochę powygłupiać. "Gry małżeńskie" nie odmienią Waszego życia, ale podejrzewamy, że nie taki był ich cel. Mogą natomiast sprawić, że będzie przez chwilę trochę zabawniej. I z tą myślą Was zostawiamy.

