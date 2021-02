Koledzy aktorzy wspominają Krzysztofa Kowalewskiego: "SERDECZNY CZŁOWIEK, przecudowny kumpel"

Kowalewski zagrał niezliczoną ilość ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Zachwycał talentem i barwną osobowością. Koledzy wspominają go jako niezwykle życzliwego człowieka.

Michał Żebrowski , który miał okazję grać z Krzysztofem w Ogniem i Mieczem, nazywa go "nestorem polskiej sceny i filmu".

Był chodzącą legendą - powiedział aktor na antenie TVN24. Ta wrażliwość, kruchość, a z drugiej strony olbrzymia ilość dobrej energii, którą wysyłał do widzów. To jest niezmierzona ilość dobrych emocji, puent, żartów, przedstawień...

Wspominam go z płaczem (...). To był serdeczny i cudowny człowiek, fenomenalny aktor i przecudowny kumpel. Czułem w głębi serca, że był moim przyjacielem - przyznaje smutno Zborowski.

Krzysztof Tyniec który występował z Kowalewskim m.in. w serialu Daleko od noszy i na deskach teatru, nazywa go "mistrzem".

(...) ja i niektórzy koledzy zostawaliśmy za kulisami, żeby popatrzeć, posłuchać. (...) On był człowiekiem niepowtarzalnym, porównywaliśmy go do Louisa de Funesa - mówi, dodając, że jest mu "potwornie smutno" z powodu odejścia aktora.