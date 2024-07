Kolejna matka chorego dziecka OSKARŻA fundację Filipa Chajzera o niewypłacenie pieniędzy ze zbiórki: "Bardzo słabe". Prezenter zabrał głos

BOY 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Mężczyźni są we wszystkim lepsi od kobiet,ale to kobiety mają zawsze przywileje.Mezczyzni mają ładniejsze ciała i twarze,ale to kobiety się maskują samoopalacza mi,ciuchami i makijażem+włosy.Juz dawno powinno być zrównanie wieku emerytalnego do tego olimpiada powinna być bez podziału na płeć to wtedy zobaczymy,że 99,9% będzie dla mężczyzn i jakiś może fartem wpadnie do rąk kobiecych.