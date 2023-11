KOLEJNA młodsza siostra Julii Wieniawy robi karierę! Wiktoria Parzyszek sprzedaje prace za TYSIĄCE złotych (ZDJĘCIA)

Młodsza siostra Julii Wieniawy robi karierę. Czym zajmuje się Wiktoria Parzyszek?

Tym razem skupiamy się na 19-letniej Wiktorii Parzyszek . Utalentowana dziewczyna urodziła się w Warszawie w 2004 roku. Swoje talenty Wiktoria szlifowała w Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona. Szkoliła się także pod okiem speców ze Studia Tatuażu Tatuatorium. Na swoim koncie ma wiele sukcesów w konkursach dla młodych artystów. Nie ma co, ambicje do sięgania jak najwyżej w dowolnej dziedzinie to w tej rodzinie najwyraźniej cecha wspólna.

Na wypadek, gdybyście byli zainteresowani dodać do swojej kolekcji którąś z prac artystycznych Wiktorii, czujemy się zmuszeni ostrzec, że nie jest to hobby dla osób z ograniczonym budżetem. Choć Wiktoria dopiero startuje, to już widzimy, że potrafi się wycenić. Za pracę w wymiarach 25 x 19 centymetrów dostępną w internetowej galerii Art of Poland zapłacimy już 2900 złotych.