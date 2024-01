KOLEJNE oświadczenie Michała Adamczyka. Zapowiada pomoc prawną dla... pracowników TVP

W swoim najnowszym oświadczeniu, podobnie jak w poprzednich, Adamczyk podważa uprawnienia zarządu mianowanego przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza oraz likwidatora TVP Daniela Gorgosza. Wyraża również swoje obawy co do planów likwidacji TAI oraz sprzedaży budynku TVP znajdującego się przy placu Powstańców.

Dziś chciałbym skupić się na łamaniu podstawowych praw pracowniczych w Telewizji Polskiej, łamaniu najpierw przez fałszywy zarząd, a obecnie przez osobę podającą się za likwidatora. Zgłaszają się do nas ci, którzy zostali pozbawieni pracy w sposób urągający wszelkim standardom. I od razu, w tym miejscu, chciałbym zaznaczyć, że wszelkie decyzje, także te personalne, podejmowane zarówno przez osobę podającą się za likwidatora, jak i wcześniej przez pseudozarząd, są nieważne.

A zaczęło się to od masowego blokowania przepustek, dostępów do komputerów, skrzynek mailowych wielu pracowników i współpracowników. Mailem wysyłano też np. niezgodne z prawem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Otrzymaliśmy również informacje o tym, że fałszywy zarząd nie wywiązuje się z zobowiązań finansowych spółki. Część przelewów nie została zrealizowana. Pseudowładza w spółce chce wygasić prace na placu Powstańców, a to nieuchronnie będzie wiązać się z kolejnymi próbami nielegalnych zwolnień czy rezygnacją z zamówień - kontynuuje.