Kolejny KRYZYS u Trumpów?! Melania od kilku miesięcy nie pokazuje się u boku męża. Jest komentarz rzeczniczki

Donald Trump jest oskarżony o fałszowanie dokumentów . Wobec byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych wystosowano 34 zarzuty . Choć sprawa wyszła na jaw w kwietniu, to media nadal skrupulatnie śledzą wszystkie poczynania polityka. W początkowej fazie medialnej burzy Melania Trump przestała pokazywać się u boku męża.

Jej dotychczasowa nieobecność stała się powodem licznych spekulacji. Amerykańskie media dopatrują się we wspomnianym zachowaniu przejawów kryzysu małżeńskiego . Głos w sprawie zabrała rzeczniczka prasowa Białego Domu, która twierdzi, że milczenie Melanii jest uzasadnione.

Rzeczniczka prasowa Białego Domu skomentowała nieobecność Melanii Trump

Ona uważa, że to jest jego problem i musi sobie z nim poradzić. Twierdzi, że on nie potrzebuje jej wsparcia i jest też zbyt zajęta, żeby za nim podążać. Taka właśnie jest. Pojawi się u jego boku, kiedy będzie chciała, kiedy będzie na to przygotowana - przekazała Stephanie Grisham w rozmowie z dziennikarką CNN.