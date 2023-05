Kolejny sezon "Kuchennych rewolucji" zakończony z przytupem. Magda Gessler ODMÓWIŁA rekomendacji: "Wygląda i śmierdzi jak KUPA ŚMIECI"

Za nami ostatnia rewolucja Magdy Gessler w tym sezonie. "Śmierdzi jak śmieci"

W czwartkowym odcinku "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler gościła w Łodzi, gdzie przyjechała na prośbę właściciela lokalu "Pizza i kebab u Pancia". Problemy zaczęły się jeszcze przy degustacji dań, bo jedzenie dostała na plastikowych talerzach i bez sztućców. Gdy już udało jej się skosztować tego, co serwowała knajpka, to nie miała dla jej właściciela dobrych wiadomości.

Myślałam, że wejdziesz w internet i przeczytasz, z czego się robi. Ty chcesz robić to, co robią inni i jeszcze do tego jesteś na tyle bezczelny, że nie wiesz, jak to się robi. Dopóki nie poznasz, co sprzedajesz, to ja z tobą nie gadam - mówiła Gessler.