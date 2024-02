Kompletnie odmieniona Megan Fox zadziwia NOWĄ TWARZĄ. Fani dostrzegają podobieństwo do dziewczyny laleczki Chucky... (ZDJĘCIA)

Zaoranie w iz... 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Nie wiem co zrobić. Mam problemy w pracy. Mam szefów z zagranicy i ten kontakt jest żaden. Jeden z nich skasował serię spotkań ze mną i nie rozmawia ze mną ignoruje mnie. Przedtem był ok. Żyje w poczuciu winy ze nie jestem wystarczająca dla nich dla niego. Wiem że to głupie ale praca jest dla mnie na pierwszym miejscu jestem singielka 37 lat Mam dosyć gadania z rodzicami jestem zmęczona życiem niczego nie udało mi się zbudować i dla każdego faceta jestem niewystarczająca. Czuję wstyd przed samą sobą a co dopiero przed innymi. Najchętniej schowałabym się przed całym światem. I boję się iść do pracy. Oni są dla mnie aroganccy.