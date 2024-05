Komunia syna Rutkowskich na bogato. Z kopert uzbierała się ładna sumka: "Gdyby się spiął, to by sobie mógł pozwolić na KOLEJNE AUTO"

Padłam😬😬😬 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

A ja zrobiłam przyjęcie komunijne w domu na 10 osób w sumie. Byli tylko dziadkowie i chrzestni. Nie było wielkiego stylizowania się ani szykowania się jak na rewię mody. Zrobiłam tylko dzienny makijaż i wyprostowałam włosy (mam takie do ramion) więc zupę krem z dyni zrobiłam sama rano, bo to raptem pół godziny zajmuje, do niej miałam groszek ptysiowy. Dzień wcześniej zrobiliśmy z mężem leczo. Takie odgrzane na drugi dzień jest najlepsze 😋 do tego bagietki i bułki i to był obiad. Tak to zorganizowaliśmy żeby w tym dniu nie urabiać się z mężem przy garach tylko być z dzieckiem i rodziną. Ciasta i tort zamówiliśmy w cukierni, dwa kartony lodów na patyku też kupiliśmy, a na kolację zamówilismy pizzę. Byli sami swoi, wszystkim się podobał ten luz, a dzieci najszczęśliwsze były z pizzy i lodów. Posiedzieliśmy trochę w salonie, trochę na tarasie, dzieci bawiły się w ogrodzie do wieczora i wszyscy zadowoleni. Jak słyszę o tych bibach w hotelach u znajomych czy celebrytów to nie wiem czy śmiać się czy płakać. Jakieś pałacyki, hotele, ścianki z balonami, cekinami, floryści, torty piętrowe za miliony, jazdy bryczką, biegające kucyki, a potem pazury żrą i cali w stresie ile jest w kopertach i czy się zwróci, bo to przecież ich kasa, a najlepsi ci, którzy w ogóle po chwilówki na komunię lecą, potem też się dziwią, że dzieci zblazowane i roszczeniowe 😆😆 Znam takich ludzi.