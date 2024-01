Koniec sprawy Tomasza Komendy. Nikt nie zostanie ukarany!

Piotr 15 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Jakoś mnie to nie dziwi , policja też bezkarna chociaż mi też zniszczyli zdrowia i życia ; wypiłem kieliszek szampana na weselu i musiałem za chwilę jechać po kogoś , policja za rogiem mnie zatrzymała i wyszło im że 0.12 wydmuchałem czyli jak to oni wyliczyli że niby 0.24 we krwi co było oczywiście bzdurą , 2 pomiar wykazał 0.00 ,3 pomiar też 0.00 ; według przepisów czego wtedy nie wiedziałem jeżeli II i III pomiar pokazuje 0.00 to się człowieka puszcza i uważa się takiego za całkowicie trzeźwego ; stało się oczywiście inaczej , policjant zatrzymał prawo jazdy ,straszył że jak w ciągu 20 minut nikt z prawem jazdy nie zabierze samochodu to on wzywa lawetę ; doskonale zapewne wiedział jakie są przepisy ale by mnie ugnębić , zniszczyć to zatrzymał to prawo jazdy do wyroku sądu ; następnego dnia w bramie mojej firmy stał radiowóz policji ...żeby zapewne złapać "przestępcę " i go bardziej pokarać jako że jeździ bez uprawnień ; policja nie wysłała dokumentów w mojej sprawie do sądu przez ponad 1.5 miesiąca bo ktoś tam był na urlopie ..przesłuchali mnie w końcu i sarkastycznie policjant dodał na koniec że i tak stracę prawo jazdy ; po prostu podejście "super " do obywatela chociaż ja tam złym słowem się nie odezwałem ; po kolejnym miesiącu sąd wydał wyrok że tracę prawo jazdy na 8 miesięcy , 2500 grzywny i 15 punktów karnych ; wziąłem adwokata dobrego , zapłaciłem 6 tys i odwołaliśmy się od decyzji , sąd apelacyjny umorzył ten chory wyrok w całości ; straciłem ponad 3 miesiące życia , nie miałem możliwości dojazdu samochodem do pracy ,wszystko ogarniała żona i woziła mnie o 6 rano codziennie i trójkę dzieci w tym blizniaki po roczku ; koszmar i niesprawiedliwosc , zniszczyli mi kilka miesięcy życia chociaż nie mieli racji ,nikt za to nie odpowiedział ; oczywiście ludzie będą bronić policji że ja jestem winny bo wypiłem tę lampkę szampana i mam za swoje ale tu nie o to chodzi , są przepisy i ci ludzie jawnie je złamali chociaż zapewne je znają ; nie wierzę w żadne sądy i policję i nigdy nie uwierzę , nienawidzę tego towarzystwa i zawsze do ostatniego oddechu ich będę nienawidził ; nie wierzę w cały ten system ;