Koniec "Życie jest nowelą"! "Klan" po 24 latach ZMIENIA CZOŁÓWKĘ! Nie uwierzycie, kto zaśpiewa nową...

"Klan" to bez wątpienia jedna z ikonicznych telenowel w Polsce. Serial towarzyszy nam już od ponad dwóch dekad, a losy rodziny Lubiczów i ich bliskich wciąż przyciągają przed telewizory tysiące widzów. Biorąc pod uwagę wieloletni staż serii na rynku, produkcja zdecydowanie robi co może, aby podtrzymać nią zainteresowanie.

Przez lata z "Klanem" związanych były dziesiątki aktorów, a serial zaliczył już równie wiele zmian i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Pewne rzeczy pozostały jednak niezmienne, jak na przykład słynna czołówka, czyli piosenka "Życie jest nowelą" wykonywana przez Ryszarda Rynkowskiego . Jak się teraz okazuje, niestety do czasu.

Tu zapewne wielu z Was zadaje sobie pytanie, o kim może być mowa. Jak potwierdza Anna Wiejowska z biura prasowego, padło na Izabelę Trojanowską i... Kaję Paschalską, czyli współwykonawczynię i prawą rękę Funky Filona z ponadczasowego "hitu" o Chince Czikulince z Wietnamu. Z jakiegoś powodu uznano, że to one godnie zastąpią Rynkowskiego.