Konto Oszusta z Tindera prowadzi INNY OSZUST? Prawdziwy (?) właściciel oferuje 10 TYSIĘCY za odgadnięcie jego tożsamości!

Do tej pory ciężko zrozumieć fenomen Shimona Hayuta , który przez lata podszywał się pod nieistniejącego Simona Levieva , syna "króla diamentów", wyłudzając od poznanych w sieci kobiet miliony dolarów. Zdawać by się mogło, że po ujawnieniu przez zdradzone kobiety przekrętów Hayuta w dokumencie "Oszust z Tindera", mężczyzna będzie unikał medialnego szumu. Nic bardziej mylnego. Miłośnik luksusowego życia wciąż otacza się drogimi przedmiotami, a liczne lokale chętnie płacą mu ogromne sumy za samo pojawienie się na scenie.

Wiszące nad Hayutem konsekwencje prawne zdają się nie przeszkadzać internautom, którzy masowo poszukują informacji o oszuście i tłumnie odwiedzają jego wciąż usuwany i zakładany na nowo instagramowy profil. Manipulator zgromadził ponad 100 tysięcy obserwatorów w ciągu kilku tygodni. To właśnie ci zainteresowani kolejnymi działaniami Shimona fani spotkali się z niemałym zaskoczeniem, gdy na jego InstaStories pojawiła się informacja, że... konto w rzeczywistości prowadzone jest przez kogoś innego .

Podobnie jak wy wszyscy, też obejrzałem/łam dokument o Simonie Levievie. I tak jak wszyscy chciałem/łam znaleźć jego konto na Instagramie, które w tym czasie zostało zbanowane. Wtedy postanowiłem/łam użyć jego imienia, aby założyć profil, który nagle się rozrósł. Wszyscy w to uwierzyli, ale nadszedł ten moment, abym wyjawił/a prawdę, bo nie wiem, co zrobić z tym kontem - czytamy we wpisie.