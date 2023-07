Korespondentka zdradza, jakie atrakcje Kate Middleton i William zaplanowali dzieciom w wakacje. Jedną z opcji jest GOTOWANIE

Książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis właśnie ukończyli pierwszy rok w nowej szkole. Dzieci księcia Williama i księżnej Kate uczęszczają do szkoły Lambrook w pobliżu ich domu w Windsorze. Do nauki powrócą już 6 września, jednak co będą porabiać do tego czasu? Szykuje im się kilka opcji.

Jak dzieci księżnej Kate Middleton i księcia Williama spędzą wakacje?

Była korespondentka BBC, Jennie Bond, w rozmowie z portalem "OK!" zdradziła, co dzieci słynnej pary mogą porabiać w wakacje.

Jeśli chodzi o to, co mogą robić dzieci, to jest wiele opcji. Jeśli nie wyjadą za granicę, prawdopodobnie będzie to połączenie życia w Norfolk i Windsor, pełnego zabaw na świeżym powietrzu i sportu.

Jest więc bardzo prawdopodobne, że rodzina spędzi wolny czas w Anmer Hall, czyli w ich rezydencji położonej w wiosce Anmer w Norfolk.

Inną opcją są obowiązki domowe. W zeszłym roku podczas wizyty na farmie kóz w Walii Kate powiedziała, że książę George był odpowiedzialny za przynoszenie paszy dla zwierząt. Czy w tym roku również zaangażuje swoje pociechy do pomocy?

Trzeci wariant to krótka wycieczka - do Wielkiej Brytanii lub za granicę. Warto wspomnieć, że jednym z miejsc, do których rodzina wracała wielokrotnie, jest wyspa Tresco. Wyspa jest własnością prywatną i podobno szczyci się białym piaskiem, turkusowymi wodami, rzadkimi ptakami oraz bujną florą i fauną.

Co oprócz tego? Wspólne pieczenie... Bardzo prawdopodobne, że Kate będzie chciała spożytkować swoje zamiłowanie do kreatywnych zajęć i zajmie się wypiekami. Księżna nie raz publicznie wspominała o gotowaniu ze swoimi dziećmi. Jedno jest pewne. Dzieci królewskiej pary na pewno nie będą się nudzić.

Jak myślicie, co Kate i William przyszykują ostatecznie dla dzieciaków?

