Koronawirus. Polski lek na COVID-19 JEST GOTOWY! "Zostanie podany 400 pacjentom"

TO NIE JEST LEK !! Lek to substancja która można stworzyć w masowych ilosciach. A tego nie można stworzyć bez osocza. Czyli jeżeli ludzie DOBROWOLNIE po przebytej chorobie nie oddadzą swojego osocza to nie bedzie tego. To tylko substancja wspomagająca przejście choroby. Nawet samo WHO wypowiadało się na ten temat że tego typu substancje nie mogą być nazywane lekami. Ale trzeba pokazać że Polska potrafi prawda ... ? Lepiej niech zajmą się szczepionką bo mam synka z którym muszę siedzieć w czterech ścianach bo każdą infekcja zagraża jego życiu. Obowiązkowo musi być szczepiony na grypę a nawet nie można dostać szczepionki. A nie zarezerwują bo jak to pani powiedziała "kto pierwszy ten lepszy" i niech skupia się na odmrożeniu leczenia. Bo choruje młody na astmę i czekam na teleporadę miesiąc !! To kpina !! Niestety jestem w mniejszości bo takich jak ja ma się w dupie. Dzieci chorujących jak mój synek jest ledwie 10% na świecie. Ale to nie znaczy że nie zasługuje na opiekę medyczną i dostęp do leczenia. Jakoś lekarze prywatnie nie boją się zarażenia ale na NFZ już się boją ? Kpina !!