Karolina Korwin Piotrowska dosadnie o telewizyjnej karierze Dagmary Kaźmierskiej. Uderzyła w Miszczaka i Kazen

Karolina Korwin Piotrowska za karierę Dagmary Kaźmierskiej wini Miszczaka i Kazen

Głos w sprawie postanowiła zabrać Karolina Korwin Piotrowska , która w ostatnim odcinku swojego podcastu "Pierwsza młodość" podsumowała telewizyjną ścieżkę przestępczyni. Zdaniem dziennikarki bezpośrednią odpowiedzialność za popularność Dagmary ponoszą ówcześni dyrektorzy programowi TVN i należącej do tej grupy medialnej stacji TTV. Korwin Piotrowska wytknęła Edwardowi Miszczakowi i Lidii Kazen angażowanie do projektów telewizyjnych osoby skazanej prawomocnym wyrokiem. Wspomniała również o niedawnym transferze Miszczaka i... Kaźmierskiej do Polsatu.

Nikt do tej pory nie wymienił po nazwisku, kto do tego przyłożył rękę. Ja mogę powiedzieć, bo mi nie zależy, żeby być w TVN albo w Polsacie. Moim zdaniem trzeba powiedzieć, że szefową telewizji TTV, w której Dagmara Kaźmierska zaczęła karierę, w 2016 r., kiedy zaczął się program "Królowe życia", była Lidia Kazen, obecna dyrektorka TVN. Wtedy była dyrektorką programową TTV i pod jej berłem pojawił się program "Królowe życia". [...] Nikt mi nie powie, że nie wiedziała, co to jest za program. Nikt mi nie powie, że nie wiedziała, co wypuszcza na antenę stacji, której była wtedy dyrektorką. [...] To on [Edward Miszczak - przypis. red] wpuścił Dagmarę Kaźmierską z dwoma tym razem programami na antenę Polsatu - powiedziała w podcaście "Pierwsza młodość".