Kosmiczna kasa dla Krzysztofa Stanowskiego. Zdradził, ile zarobił już Kanał Zero

Szybko się okazało, że znany dziennikarz nie zamierza rezygnować z dalszej działalności na YouTube i niemal natychmiast po rozstaniu ogłosił, że wystartuje z własnym projektem. Co ciekawe, odkąd Stanowski podjął decyzję o opuszczeniu Kanału Sportowego, program stale zalicza spadki wyświetleń i subskrypcji.

Krzysztof Stanowski zarobił prawdziwy majątek. Kanał Zero zanotował świetne przychody

Kanał Zero oficjalnie wystartował 1 lutego i natychmiast zyskał ogromną popularność. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. Twórcy przygotowali treści niemal dla każdego odbiorcy. Na kanale można znaleźć materiały dotyczące gospodarki, polityki, nauki czy nawet kina. Stanowski zaangażował do współpracy także prawdziwe grono ekspertów. Swoje programy mają m.in. Rafał Zaorski, Tomasz Rożek, czy Tomasz Raczek. Był też wywiad Roberta Mazurka i Stanowskiego z Andrzejem Dudą czy materiał dotyczący problemów prawnych Michała Wiśniewskiego.