Kosmiczne ceny noclegów w czasie koncertów Taylor Swift w Warszawie. Nawet KILKANAŚCIE TYSIĘCY za noc... Skusilibyście się?

Taylor Swift bez wątpienia zrobiła fenomenalną karierę, a bilety na jej koncerty schodzą jak świeże bułeczki. Nic zatem dziwnego, że gdy ogłoszono daty występów gwiazdy w Polsce w ramach The Eras Tour, wielu zapragnęło zobaczyć jej możliwości na żywo. Niestety nie wszyscy chętni będą mieli taką możliwość, bo zainteresowanie było i jest ogromne.

Kosmiczne ceny noclegów w czasie koncertów Taylor Swift. Aż strach patrzeć

Zakładając, że komuś udało się zakupić bilet, następnym krokiem byłaby zapewne rezerwacja noclegu w dniu koncertu, bo gdzieś przecież spać trzeba. Pozostaje mieć nadzieję, że fani artystki już zaklepali sobie jakieś miejsce, bo ceny poszybowały w górę i to nawet kilkukrotnie. Michał Marszał opublikował na instagramowym profilu "screen grozy" z miejscami noclegowymi sięgającymi nawet 22 tysiące złotych za dwie noce.

Niedrogie te pokoje w dniu koncertu Taylor Swift na Narodowym - pisze słynny memiarz.

Co prawda jest to przypadek skrajny, bo większość pokoi plasuje się jednak w zupełnie innych ramach cenowych, ale kwoty i tak są kilka razy wyższe niż w przypadku zwykłych dób hotelowych. W branży nie jest to oczywiście nowa praktyka, ale jeśli ktoś dotąd zwlekał z noclegiem, to może być teraz w potężnych tarapatach.

Zakładając na przykład, że potrzebujecie pokoju jednoosobowego na dwie noce w pięciogwiazdkowym hotelu i ze śniadaniem, to zapłacicie obecnie niespełna 7400 złotych. Tydzień później i w tych samych warunkach wynajmiecie pokój już za nieco ponad 1600 złotych. W przypadku hotelu dwugwiazdkowego na warszawskich Włochach będzie Was to kosztować 1700 złotych bez śniadania. Siedem dni później i po tym, jak Taylor opuści Polskę i ruszy już w dalszą drogę, będzie to niecałe 500 złotych za dwie doby.

W hotelach trzygwiazdowych nocleg dla jednej osoby w dniu koncertów Swift w Polsce to obecnie koszt około od 1350 do 1650 złotych. Jeśli pieniądze nie są dla Was problemem, można też znaleźć apartamenty, w których będziecie mieć więcej miejsca i bardziej "domowe" warunki, jednak tu ceny będą sporo wyższe. Za niektóre apartamenty już teraz trzeba zapłacić kilka lub nawet kilkanaście (!) tysięcy za dwie noce.

