Koszmarny finał wakacji Rafała Maślaka i jego żony w Grecji. Nie mogli wrócić do Polski: "Zostaliśmy zostawieni SAMI SOBIE"

Dochodzę do wniosku że ludzie którzy przeżywają ciągle jakieś "dramy", maja o wszystko pretensje i piszą zenujace negatywne opinie zwyczajnie mało się ruszają. Właśnie wrocilam z objazdu po Europie, w 2 tygodnie zaliczyłam 10 hoteli, to były hotele wysokiej klasy ale w każdym można by znaleźć coś do czego można się doczepić. W jednym były słabe śniadania, w drugim kelner opryskliwy, w trzecim panie sprzątające nie mówiły dzień dobry, w czwartym mięso na kolacji było niedopieczone i tak można mnożyć przykłady. Nie zmienia to faktu że w każdym było super i nie przyszłoby mi do głowy z powodu pierdół kręcić jakieś dramy czy pisać recenzje. To robią ludzie którzy się nudzą i niewiele co bywają. Jak człowiek w krótkim czasie zaliczy wiele miejsc i ma porównanie to godzi się z faktem że ludzki czynnik w jakims stopniu ma prawo zawieść, trzeba to zaakceptować i w ogóle na takie głupoty nie zwracać uwagi.