Kourtney Kardashian i Travis Barker ZDRADZILI PŁEĆ dziecka (WIDEO)

Transparent, na którym celebrytka napisała "Travis, jestem w ciąży", był nawiązaniem do jednego z teledysków formacji Blink-182, w której to gra Barker. Niedługo później Kourtney i Travis zamieścili w sieci mini sesję zdjęciową, na której można było już zobaczyć pokaźnych rozmiarów brzuch ciążowy celebrytki. Mimo że ciąża gwiazdy "Z kamerą u Kardashianów" przez jakiś czas trzymana była w tajemnicy, to najwyraźniej teraz każda okazja jest dobra, by zaprezentować światu błogosławiony stan.