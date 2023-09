Kourtney Kardashian przeszła operację. Życie jej dziecka było zagrożone!

Mateusz 36 min. temu zgłoś do moderacji 5 44 Odpowiedz

Mam romans z moim kierownikiem. On jest co prawda o 15 lat starszy, ale oboje tego chcemy. Niestety, jest pewne ale i to nawet dwa. Nie chcemy, aby o naszym romansie dowiedział się ktoś z firmy, a ponadto nie chcę wchodzić w buty mojego kierownika bo ma żonę i dorosłych już synów. On twierdzi, że chce się ze mną spotykać na delegacjach i poza pracą u mnie, ponieważ zawsze miał pociąg do facetów. Co prawda jest mi z nim w łóżku wspaniałe, ale po każdym seksie chcę go coraz bardziej. W takiej sytuacji, co byście mi radzili?