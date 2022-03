Kourtney Kardashian podtrzymuje zainteresowanie po oscarowej gali, chwaląc się sylwetką w ODWAŻNYM kostiumie (FOTO)

Minione dni były dla Kourtney Kardashian wyjątkowo owocne. W nocy z niedzieli na poniedziałek celebrytka jako pierwsza w historii przedstawicielka rodu Kardashian-Jenner gościła bowiem na 94. ceremonii rozdania Oscarów. 42-latka wystrojona w kreację Thierry'ego Muglera pojawiła się na gali u boku ukochanego Travisa Barkera, który tego wieczora wystąpił na scenie. Para ochoczo pozowała do zdjęć na czerwonym dywanie, nie szczędząc sobie przy tym czułości. I tak w pewnym momencie obecni na imprezie paparazzi mogli na przykład podziwiać języki celebrytki i jej lubego...

Oscarowy wieczór Kourtney Kardashian i Travisa Barkera nie zakończył się jednak wraz z uroczystą galą. Po ceremonii para wspólnie brylowała również na zorganizowanym przez "Vanity Fair" after party. W ostatnich dniach Kourt bez wątpienia nie mogła narzekać na brak zainteresowania mediów - przyzwyczajonej do życia na świeczniku celebrytce z pewnością ono jednak nie przeszkadzało. Nic więc dziwnego, że gdy emocje po tegorocznym rozdaniu Oscarów zdążyły już nieco opaść, Kourtney postanowiła ponownie zwrócić na siebie uwagę mediów.

We wtorek celebrytka opublikowała na InstaStories link do artykułu ze swojego bloga, w którym zdradziła metody na "spalanie tłuszczu w 15 minut". Aby dodatkowo zachęcić czytelniczki do lektury, odnośnik do tekstu opatrzyła zdjęciem w skąpym kostiumie kąpielowym z odważnym wycięciami.

Wygląda na to, że Kourtney wyjątkowo upodobała sobie wspomniane ujęcie. To bowiem nie pierwszy raz, gdy dzieli się nim z instagramowymi obserwatorami. Wcześniej celebrytka opublikowała tę fotografię w kostiumie w styczniu, wspominając wakacje z ukochanym we włoskim Portofino. W komentarzach nie brakowało wówczas komplementów ze strony internautów.

Po prostu piękna; Jak ty to robisz?; Wyglądasz pięknie; Zawsze mówiłem, że jesteś najgorętszą siostrą Kardashian; Absolutnie przepiękna; Travis jest szczęściarzem - pisali fani.

Ostatnio fanom Kourt w szczególności przypadł zaś do gustu wpis celebrytki dokumentujący jej oscarowy wieczór u boku Travisa Barkera. Internauci byli wręcz zachwyceni ujęciami wystrojonej na uroczystą galę pary.

Najpiękniejsi; Oboje oszałamiający; Ludzie najbardziej błyszczą, gdy są z właściwą osobą; To daje mi nadzieję, że nawet jako rozwiedziona, samotna matka mogę kiedyś znaleźć kogoś, kto będzie mnie traktował dobrze; To, jak on na ciebie patrzy i cię dotyka. Niech Bóg Ci błogosławi, Kourtney, naprawdę wyglądasz promiennie - rozpływali się nad parą użytkownicy Instagrama.

Zobaczcie, jak Kourtney Kardashian walczy o uwagę.

