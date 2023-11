Kourtney Kardashian TRAFIŁA DO SZPITALA. Travis Barker i Kylie Jenner są z nią na miejscu

Kourtney Kardashian urodziła? Jej mąż wspominał o porodzie w okolicach Halloween

Od co najmniej kilku dni w internecie roi się od spekulacji, że Kourtney Kardashian urodziła już synka, który zgodnie z zapowiedziami ma nosić imię Rocky. Wszystko przez jedną z niedawnych wypowiedzi Travisa Barkera. Muzyk wyznał w w podcaście "One Life Once Chance with Toby Morse", że termin porodu jego żony wyznaczony jest na Halloween lub pierwszy tydzień listopada.