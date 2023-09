Kreacja Anny Lewandowskiej z gali amfAR w Wenecji nie spodobała się internautom: "Gustu i klasy NIE KUPI"

Ann nie ograniczyła się jednak do jednego wyjścia, a fotoreporterzy sfotografowali ją w kilku odsłonach. Oczywiście każde z nich podzieliło internautów, którzy albo zachwycali się jej stylizacjami, albo je krytykowali. Lewandowska zaprezentowała się między innymi w oliwkowej kreacji z ozdobnym dekoltem. Następnie brylowała w jasnej sukni z ozdobnymi wycięciami, aż w końcu fani mogli podziwiać jej czarną kreację z pokaźnym rozcięciem. Nie był to jednak koniec eventów, bo Lewandowska pojawiła się również na gali amfAR.

Anna Lewandowska wystąpiła w niebieskiej sukni na gali amfAR

Trenerka tym razem zaskoczyła swoim wizerunkiem, bo zrezygnowała z rozpuszczonych włosów i postawiła na gładki kucyk. Ale to kreacja zrobiła największe zamieszanie, bo znów spolaryzowała internautów. Ann wystąpiła bowiem w długiej niebieskiej sukni wysadzanej mieniącymi się kamyczkami. Tym razem celebrytka nie zdecydowała się na odsłonięcie smukłego ciała i wybrała golf, który nie do końca spodobał się komentującym.

Na Instagramie internauci chętnie podzielili się swoim zdaniem, zwracając uwagę, że golf nie był zbyt dobrym wyborem na taką okazję. Inni zauważyli, że mimo iż niebieski bardzo pasuje do Lewandowskiej, to cała kreacja wypadła dość blado. Nie zabrakło jednak i głosów broniących stylówkę Ann.

Internauci oceniają niebieską kreację Anny Lewandowskiej. Są podzieleni

Ania za pieniądze nie kupi wielu rzeczy. Ufa stylistom, jak widać źle; W niebieskim wygląda bosko. Ale golf to nie jej bajka - i nawet laik to widzi; Pani Aniu, kobiety były, będą i są zazdrosne. Dla mnie wszystkie suknie, w których pani wystąpiła, są świetne. Każdą bym ubrała; Gustu i klasy nie kupi; Piękny kolor i klasyczny krój sukienki. Jak ktoś chce się przyczepić, to wszystko nie będzie mu się podobało - pisali.