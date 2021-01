Kristen Stewart jako księżna Diana w filmie "Spencer"! Jest nie do poznania! (FOTO)

Fjjkkk 44 min. temu zgłoś do moderacji 23 7 Odpowiedz

Coś niesamowitego! Piękna! I bardzo podobna do Diany. Jest nie do poznania. Uwielbiam Kristen Stewart. Niby aktorka jednej miny? Chyba żartujecie. Jest mnóstwo znanych aktorek jednej miny. Ale Kirsten do nich nie należy. Jest świetna. Poza tym aktorstwo to miny. Są aktorki, które robią wiele min, ale żadna z nich nie czyni ich dobrymi aktorkami.