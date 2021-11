Kristen Stewart ŻAŁUJE związku z Robertem Pattinsonem? "Byliśmy MŁODZI I GŁUPI"

I chociaż jakiś czas temu kariera aktorska Kristen Stewart pozostawiała wiele do życzenia, teraz aktorka nie może narzekać na nudę. Wszystko za sprawą najnowszego filmu pod tytułem "Spencer" . Gwiazda wcieliła się w księżną Dianę , a w związku z promocją filmu aktorka udziela obecnie masy wywiadów. Podczas rozmowy z New Yorkerem została zapytana o związek z Robertem Pattinsonem .

Robert miał do tego intelektualne podejście, które łączyło się z nastawieniem typu "mam to gdzieś, ale zrobię wszystko, żeby to grało". (...) Wtedy byliśmy młodzi i głupi (...), natomiast tego właśnie potrzebował film i to właśnie musiał czuć każdy, kto wcielał się w rolę - stwierdziła aktorka.