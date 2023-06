Kristin Davis gorzko o KONFLIKCIE między Kim Cattrall a Sarą Jessicą Parker. Oceniła szanse na pojednanie

Kim Cattrall i Sarah Jessica Parker od lat są ze sobą skłócone . Z tego też powodu nie doszło do realizacji trzeciej części filmu "Seks w wielkim mieście" . Apogeum ich konfliktu nastało w 2018 r. , kiedy to serialowa Carrie Bradshaw złożyła Cattrall kondolencje w związku ze śmiercią jej brata.

Nie potrzebuję twojej miłości i wsparcia, Sarah [...] Moja mama zapytała mnie dzisiaj, kiedy ta "hipokrytka", Sarah Jessica Parker, da mi wreszcie spokój. Twoje nieustanne próby nawiązania kontaktu tylko przypominają mi, jak okrutna byłaś dla mnie w czasach, gdy razem pracowałyśmy i że wciąż taka jesteś. Pozwól mi wyrazić jasno, jeśli poprzednio to do ciebie nie dotarło. Nie jesteś moją rodziną. Nie jesteś moją przyjaciółką. Przestań wykorzystywać tragedię mojej rodziny, by odbudować swój wizerunek "miłej dziewczyny"! - napisała Kim.

Kristin Davis komentuje powrót Kim Cattrall do roli Samanthy Jones

Trzeba szanować ludzkie życzenia. Nie zamierzam tracić na to energii. Nie mogę nikogo zmienić [...] Rozumiem uczucia fanów, że są zdenerwowani. Chciałabym to naprawić, ale nie mogę, to nie jest w mojej mocy - skomentowała Davis w wywiadzie dla "The Telegraph".