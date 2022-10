Król jest tylko jeden... i od 25 lat ten sam! Zdradzamy, dlaczego!

Nie, nie mówimy o Pudelku. Choć bez wątpienia królujemy w swojej kategorii, do 25 wiosen jeszcze trochę nam brakuje. Tymczasem składamy stacji TVN najlepsze życzenia i gratulacje za dotrwanie do jubileuszu ćwierćwiecza! A nie było to wcale takie oczywiste, wszak niektórzy nowelizowali nawet ustawy, by do tego nie dopuścić…