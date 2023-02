Król Karol i Camilla porozumiewają się za pomocą kodu?! Królewski biograf ZDRADZA, co oznaczają poszczególne gesty

Do uroczystej koronacji króla Karola III pozostało już zaledwie kilka miesięcy, a sam royals przygotowuje się do odświętnego wydarzenia już od dłuższego czasu. Nie oznacza to jednak, że w międzyczasie nie ma on innych zajęć. Okazuje się, że jest ich nawet całe mnóstwo, a w części z nich odciążają go inni członkowie rodziny z królową małżonką na czele.