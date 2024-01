Król Karol III ABDYKUJE?! Kamerydner księżnej Diany ujawnił zaskakujące informacje. W tle książę William

Król Karol III przez całe życie był przygotowywany do roli monarchy. Od najmłodszych lat przyglądał się temu, jak jego matka - królowa Elżbieta II - oddała się w pełni swojej pracy i władała Zjednoczonym Królestwem aż do śmierci.

Wiele wskazuje jednak na to, że król Karol III nie pójdzie w jej ślady. Zagraniczne media donoszą, że na przestrzeni najbliższej dekady może dokonać abdykacji ojca Williama. Były kamerdyner księżnej Diany zdradza teraz szczegóły.

Król Karol III abdykuje? Zaskakujące informacje

Objęcie przez króla Karola III tronu Wielkiej Brytanii od początku budziło kontrowersje. Wówczas miał 73 lata i okrzyknięto go najstarszym monarchą rozpoczynającym swoją nową życiową rolę. Dodatkowo miewa on problemy zdrowotne, a kilka dni temu opuścił szpital po hospitalizacji. Paul Burrell, który w przeszłości był kamerdynerem księżnej Diany, miał ostatnio okazję udzielić wywiadu New York Post. Zdradził, że syn królowej Elżbiety będzie monarchą przez około dekadę.