Król Karol III ma RAKA! Pałac Buckingham wydał oświadczenie

Pałac Buckingham informuje o stanie zdrowia króla Karola III. Wydano oświadczenie

Król jest wdzięczny zespołowi medycznemu za szybką interwencję, która była możliwa dzięki jego ostatniemu zabiegowi. Pozostaje pozytywnie nastawiony do leczenia i nie może się doczekać, by wrócić do publicznych obowiązków tak szybko, jak to możliwe. Jego Wysokość postanowił podzielić się diagnozą, by zapobiec spekulacjom i w nadziei, że może to pomóc w zrozumieniu wszystkich na świecie, którzy są dotknięci nowotworem - dodano.