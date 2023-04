Król Karol III nie będzie nazywany "królem"?! Otrzyma tytuł "NEUTRALNY PŁCIOWO"

Koronacja króla Karola III. Syn Elżbiety II nie będzie nazywany "królem"?

Co zaś do samej koronacji ciekawostką jest, że Karoli III nie w każdej okoliczności i nie wszędzie będzie nazywany "królem". W pozostającej pod brytyjskim zwierzchnictwem Australii postanowiono np., że tytuł "król" brzmi "zbyt męsko" , w związku z czym należy zastąpić go czymś bardziej "neutralnym płciowo".

Decyzją parlamentu nie będzie można mówić ani "król", ani "on", lecz "sovereign", czyli "władca, monarcha". W języku polskim słowa te są rodzaju męskiego, w angielskim mogą być rozumiane różnie. "Jego królewska wysokość" jest wykluczone. Zresztą wszystko to dotyczy nie tylko króla, czy raczej monarchy. Również gubernator nie będzie już tytułowany jego czy jej ekscelencją, ponieważ to odnosi się do płci - wyjaśnia "Super Express".