Król Karol III OBALI ważną zasadę, którą wprowadziła królowa Elżbieta II? Zmiana może dotknąć dzieci Kate i Williama

Brytyjska rodzina królewska przechodzi ostatnio dość trudny czas. Najpierw ogłoszono, że król Karol III zmaga się z rakiem, a kilka tygodni później wieści o poważnej chorobie przekazała Kate Middleton. Nic zatem dziwnego, że tegoroczna Wielkanoc przebiega dziś w nieco mniej radosnej atmosferze i w dość okrojonym składzie.

Król Karol III obali zasadę królowej Elżbiety II? Chodzi m.in. o dzieci Kate i Williama

Królowa Elżbieta II traktowała Wielkanoc nie tylko jako ważne święto, lecz także okazję do spotkania w rodzinnym gronie. Choć król Karol III przykłada sporą uwagę do tradycji i zasad, które wprowadziła monarchini, to mimo wszystko tegoroczna uroczystość przebiega nieco inaczej. Nie jest to zresztą jedyny przypadek, gdy nowy król nieco odchodzi od tego, co znaliśmy za rządów jego matki.

Serwis The Mirror wspomina, że nawet napływ szczerości, który skłonił króla do publicznego ujawnienia jego stanu zdrowia, jest pewnym odejściem od zasad. Królowa Elżbieta II preferowałaby zapewne inne rozwiązanie, bez konieczności informowania poddanych o jej ewentualnych problemach ze zdrowiem. Na tym oczywiście nie koniec.

Karol zmienił jeszcze kilka zasad, a wspomniane medium donosi o pewnych przykładach, które mogą dotyczyć nawet dzieci Kate i Williama. Jednym jest zapewne ta dotycząca corocznego polowania na jajka wielkanocne, którego organizacją zajmowała się księżna Kate. W tym roku, w obliczu walki z chorobą i nieobecności na nabożeństwie, mogły zajść tu pewne zmiany.

Najwięcej emocji budzi natomiast rzekoma decyzja Karola, aby dzieci nie siedziały z royalsami przy jednym stole. To właśnie zasada, do której królowa przykładała wielką wagę. Król ma jednak do sprawy inne podejście i nie nalega, żeby najmłodsi musieli za wszelką cenę siedzieć z dorosłymi.

Zasiądą razem do stołu, ale bez najmłodszych dzieci. One będą jeść w dziecięcej jadalni. Królowa zawsze mówiła, że jeśli umieją już trzymać nóż i widelec, to mogą siedzieć przy wspólnym stole, ale Karol ma do tego luźniejsze podejście. Obiad jest tylko dla dorosłych - cytuje eksperta ds. royalsów "The Sun".

