Król Karol III pod OSTRZAŁEM JAJ! Napastnik krzyczał: "Królestwo zbudowano na NIEWOLNICZEJ KRWI" (WIDEO)

Czy to prawda - owszem. Czy Wielka Brytania stara się to naprawić - również prawda... premierem UK jest teraz Rishi Sunak, Hindus z pochodzenia. Osoby z każdej byłej kolonii maja dużo łatwiejszy przyjazd do Wielkiej Brytanii by pracować niż inne narodowości. Historii się nie cofnie. Ale można z niej wyciągnąć wnioski i starać się poprawić. W Londynie ciężko spotkać osobę która z dziada pradziada jest Brytyjczykiem, są tam wszystkie narodowości świata. To efekt liberalnej polityki imigracyjnej. I nikt mi nie powie ze to nowe niewolnictwo - ludzie pracują i zarabiają dużo lepiej niż kiedykolwiek mogli by marzyć u siebie np w Indiach czy w Ghanie (Czy nawet w Polsce)