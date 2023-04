Król Karol III przekazał księciu Harry'emu i Meghan Markle ZNAK POKOJU?! Wyróżnił ich w wyjątkowy sposób

Choć książę Harry i Meghan Markle w ostatnich miesiącach usilnie pracowali, aby zyskać status persona non grata na brytyjskim dworze, to król Anglii wciąż nie postawił jeszcze na nich krzyżyka. Wiadomo już, że na koronacji Karola III pojawi się jego syn, Harry, podczas gdy jego synowa, Meghan Markle, zostanie w słonecznej Kalifornii. Wydawało się jednak, że udział Susseksów w ceremonii będzie ograniczony do absolutnego minimum, tymczasem Pałac Buckingham zdołał nas w tej kwestii zaskoczyć.