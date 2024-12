Król Karol III PRZYLECI do Polski w 2025 roku!

W ostatnim czasie uwaga mediów i fanów brytyjskiej rodziny królewskiej skupiała się na informacjach o chorobach nowotworowych króla Karola i księżnej Kate. To był dla nich trudny czas. Nic więc dziwnego, że monarcha wycofał się z podróży zagranicznych. W tym czasie zastępował go w tej roli starszy syn. Stan zdrowia króla pozwala już na powrót do obowiązków. Na nadchodzący rok ma zaplanowane wyjazdy, a jednym z określonych celów jest Polska.