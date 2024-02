Król Karol III wydał OŚWIADCZENIE! "Jak w przypadku wszystkich osób, którym przyszło walczyć z chorobą nowotworową..."

Król Karol III zabrał głos w sprawie choroby

Wielu zastanawia się pewnie, jak w najbliższych tygodniach będzie wyglądać codzienność króla Karola. Tu z pomocą przychodzą informatorzy Daily Mail. Jak twierdzą, przebywając w Norfolk, w posiadłości Sandringham, monarcha będzie mieć wreszcie więcej czasu na swoje dwie ukochane pasje - spacerowanie i malowanie akwarelami. Inni twierdzą, że Karol III jest także zapalonym melomanem i z pewnością skorzysta z okazji, aby niejednokrotnie wrócić do swojej ulubionej płyty kanadyjskiego wokalisty Leonarda Cohena, a w szczególności utworu Take This Waltz. Ponoć twierdzi, że jest on "niezwykle poruszający".