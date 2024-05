Król Karol III zdobył się RZADKIE wyznanie dotyczące walki z chorobą nowotworową. Ujawnił, z jakimi skutkami ubocznymi leczenia się zmaga

Molly 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Rak to nie kwestia świadomości bo wszyscy są świadomi, że choroba istnieje, niektórzy aż za bardzo. To jest kwestia dostępu do lekarza, odpowiednich badań i diagnostyki. Żeby zapobiec lub wcześniej wykryć.