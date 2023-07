Król Wimbledonu już jest zajęty? Media rozpisują się o domniemanej UKOCHANEJ Carlosa Alcaraza (FOTO)

O tym panu jeszcze długo nie zapomnimy. Carlos Alcaraz , zaledwie 20-letni Hiszpan, skutecznie stanął na drodze do kolejnego zwycięstwa Novaka Djokovica i stał się nowym królem Wimbledonu. Jego ogromny sukces podziwiał z trybun sam król Hiszpanii, Filip VI . Z takim startem w dorosłe życie młodzieniec z pewnością nie może opędzić się od płci pięknej. Szkopuł w tym, że jego serce ponoć jest już zajęte.

Zobacz także: Niezwykłe wideo z księżną Kate na Wimbledonie. To trzeba zobaczyć

Kim jest dziewczyna Carlosa Alcaraza?

Zachodnie portale poświęcone tenisowi spekulują, że mistrz rakiety związany jest już od jakiegoś czasu z niejaką Marią Gonzalez Gimenez. Pochodząca z Murcii dziewczyna jest w podobnym wieku do Carlosa i - co pewnie najważniejsze - dzieli z nim miłość do kortów. Jak możemy wywnioskować z jej instagramowego profilu, sama spełnia się jako tenisistka.