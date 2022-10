Królewski ekspert ocenia nowe portrety księcia Harry'ego i Meghan Markle: "Wszystko robią DLA PIENIĘDZY! Chcą UPOKORZYĆ Windsorów"

Przed paroma dniami Pałac Buckingham opublikował pierwszy oficjalny portret rodziny królewskiej od czasu śmierci królowej Elżbiety . Był to portret o tyle istotny, że przedstawiał podejście nowego króla do pełnienia swoich obowiązków. Sam Karol III wyglądał na zdjęciu na bardzo wyluzowanego. Poza nim w kadrze zmieścili się królowa małżonka Camilla, książę William oraz księżniczka Walii Kate . Książę Harry i Meghan Markle się nie załapali, ponieważ zdjęcie wykonano w dzień uroczystej kolacji z głowami zaprzyjaźnionych państw, na którą to kolacje cofnięto im zaproszenia.

Tu chodzi o to, żeby zaznaczyć, że wrócili do akcji i budują "markę Meghan". Wracają do prac nad książką, serią dla Netfliksa, podcastem. Tu chodzi tylko o pieniądze. Mają teraz przewagę, bo przez ostatnie tygodnie byli w centrum zainteresowania publiki ze względu na pogrzeb. Filmowano ich każdego dnia - cytuje Page Six za Bowerem.